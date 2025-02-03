كشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن اللاعب لويس سكيلي (18 سنة و129 يوماً) أصبح أصغر لاعب يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد حامل اللقب منذ أن فعلها واين روني مع إيفرتون ضد أرسنال في مارس 2003 (17 سنة و150 يوماً)، بعد تسجيله الهدف الثالث لـ«المدفعجية» في المواجهة التي جمعت مانشستر سيتي بالأرسنال بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبذلك رد «سكيلي» لاعب أرسنال الشاب على سخرية «هالاند» نجم مانشستر سيتي على طريقته الخاصة، عندما قلل من شأنه عقب نهاية مباراة الدور الأول التي انتهت بهدفين لكل منهما، وفق التقرير الذي نشره، إذ سجل سكيلي الهدف في شباك مانشستر سيتي ليجعل النتيجة 3-1 لأرسنال، قبل أن يسجل كاي هافيرتز الهدف الرابع، واحتفل بعدها على طريقة «هالاند».وبهذا الفوز ارتفع رصيد أرسنال إلى 50 نقطة في جدول ترتيب البريميرليغ، وبفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 41 في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط عن نوتينغهام فورست صاحب المركز الثالث.