الأرقام لا تكذب والتاريخ يدون ويسجل كل صغيرة وكبيرة في عالم الساحرة المستديرة، فمن خلال اللقاءات التي تجمع الهلال مع نادي برسيبوليس الإيراني هنالك تفوق كبير لمصلحة «الزعيم» بـ5 انتصارات مقابل 3 لمصلحة الفريق الإيراني، فيما خيم التعادلان الإيجابي والسلبي في 6 مناسبات متفاوتة على صعيد المواجهات بالمسابقة القارية الآسيوية.كأس الكؤوس الآسيويةعام 1991 التقى الهلال مع برسيبوليس ضمن نصف نهائي كأس الكؤوس الآسيوية وحينها انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بينهما.بطولة أندية آسيا أبطال الدوريبدءاً من عام 1998 – 2001 تواجه الناديان في 4 لقاءات، ففي العاصمة الرياض انتصر برسيبوليس بهدف دون مقابل ضمن ربع نهائي «غرب لبنان»، وفي اللقاء الثاني انتصر الزعيم برباعية مقابل هدف ضمن تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن لقاءات «هونغ كونغ»، وفي المواجهة الثالثة ضمن غرب الرياض تعادلا سلبياً دون أهداف، وضمن ذات البطولة التابعة لغرب طهران عاد برسيبوليس الإيراني وانتصر بـ3 أهداف مقابل هدف.9 مواجهات لدوري أبطال آسيامن خلال المسمى الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا التقى الزعيم الهلالي برسيبوليس الإيراني في 9 مباريات بالتمام والكمال، بداية كانت عام 2012 انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما ضمن دور المجموعات بالجولة الأولى، وأقيمت على ملعب الملز. سجل للهلال محمد الشلهوب، وعادل للفريق الإيراني علي كريمي.وفي اللقاء الثاني من ذات العام على ستاد آزادي خسر الفريق الإيراني برسيبوليس بهدف دون مقابل سجله المحترف المغربي يوسف العربي.وفي عام 2015 كرر الفريق الإيراني فوزه على الزعيم بهدف دون مقابل على ملعب الأول وبين جماهيره حينها سجل هدفهم بالخطأ عن طريق مدافع الهلال ديغاو.وفي ذات العام ومن خلال لقاء الإياب دك نجوم الزعيم شباك برسيبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض. سجل للزعيم يوسف السالم (رحمه الله)، ومحمد الشلهوب، وعبدالعزيز الدوسري.التعادل الإيجابي بهدف لكليهما حضر عام 2017 في الجولة الأولى من الدور التمهيدي (المجموعات). تقدم الفريق الإيراني بهدف عن طريق محسن مسلمان، وقبل نهائي اللقاء بـ8 دقائق عادل البرازيلي السوبر طيب الذكر كارلوس إدواردو عند الدقيقة 82.ومن خلال لقاء الإياب من العام نفسه التقيا في مجمع السلطان قابوس على أرض الهلال حينها انتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف.وعلى ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي تواجها من جديد، لكن هذه المرة نجحت كتيبة الزعيم في دك شباكهم برباعية دون مقابل. سجل للأزرق عمر خربين (هاتريك)، وياسر الشهراني. كان ذلك ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.ومن خلال لقاء الإياب على ستاد مجمع السلطان قابوس بعمان انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما، سجل للهلال عمر خربين (هدفين)، وللفريق الإيراني غودوين منشا (هدفين).في عام 2021 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض (الملز) التقى برسيبوليس الإيراني نظيره الهلال ضمن ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا وانتصر الأزرق بثلاثية نظيفة دون مقابل.أخيراً اليوم ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 سيلتقيان ضمن مجموعة منطقة الغرب الآسيوية على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض. كل المؤشرات تقول إن الفوز لممثل الوطن الهلال.