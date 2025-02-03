يقود الحكم الصيني مانينج مواجهة الهلال وضيفه برسبوليس الإيراني اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال القارة للنخبة على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ويساعده طاقم صيني يضم تشو فاي، وتشانج تشنج، إضافة إلى فو مينج، ودو جيانشين في غرفة تقنية الفيديو.يذكر أن أهم مباراة قادها في مسيرته نهائي كأس الأمم الآسيوية بين منتخبي قطر والأردن يناير الماضي، حيث أثار جدلاً واسعاً بعدما احتسب 3 ركلات جزاء لمصلحة منتخب قطر، كما قاد مباراة النصر أمام الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.وفي موسم 2017 ـ 2016 أدار مباراة الأهلي أمام فريق بيرسبوليس، واحتسب ركلتي جزاء للنادي الإيراني، وأشهر البطاقة الحمراء للاعب معتز هوساوي، وقاد لقاء الهلال أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2024، واحتسب 3 ركلات جزاء خلال 30 دقيقة. كما تعرض عام 2022 للضرب من البرازيلي هنريكي دورادو أثناء إدارته مباراة في الدوري الصيني الممتاز.