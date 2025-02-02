اقترب لاعب الهلال الصربي ميتروفيتش من الجاهزية بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به في في العضلة الخلفية خلال مشاركته في «كلاسيكو» ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد، وأبعدته عن المشاركة مع الهلال لأكثر من خمس مباريات. ومن المتوقع أن يظهر ميتروفيتش أمام ضمك في الجولة القادمة من دوري روشن (الجولة الـ19). وسيحسم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مصير المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بالمشاركة أو عدمها. ومن المتوقع أن يدخل اللاعب التدريبات الجماعية خلال اليومين القادمين بعد اكتمال جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية.