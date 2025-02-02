كسب المدير الفني لنادي أرسنال ميكيل أرتيتا، الرهان أمام ابن جلدته المدير الفني لفريق مانشستر سيتي غوارديولا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي انتهت لصالح «المدفعجية» بنتيجة 5-1 تناوب على تسجيلها النرويجي مارتن أوديغارد والغاني توماس بارتي والإنجليزي مايلز لويس سكيلي والألماني كاي هافرتز، والإنجليزي إيثان نوانيري في الدقائق (2، 56، 62، 76، 90)، وبذلك «تفوّق التلميذ على أستاذه».وكشف التقرير الذي بثّه موقع الـ«RT» عبر حسابه الرسمي، أن غوارديولا «الفيلسوف الكروي» أصبح ككتاب مفتوح للجميع، وخططه محفوظة عن ظهر قلب، إذ تعرض نادي مانشستر ستي حامل اللقب للهزيمة السابعة في الموسم الحالي للدوري مقابل 12 فوزاً وخمسة تعادلات، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ويبدو أنه خرج من دائرة المنافسة على اللقب، وسيكتفي بالمنافسة على حق المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بينما أنعش أرسنال آماله في مواصلة المنافسة على اللقب، إذ يحتل مركز الوصافة برصيد 50 نقطة، مقلّصاً الفارق إلى ستّ نقاط بينه وبين المتصدر ليفربول، ولكن «الريدز» لديه مباراة مؤجلة أيضاً.