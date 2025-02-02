تعدُّ الرياضة المجتمعية جزءاً لا يتجزأ من أهداف وزارة الرياضة ورؤية السعودية 2030، سعياً لتعزيز نمط حياةٍ صحي؛ لبناء مجتمع مستدام ونشط.تعملُ الوزارة وفقَ مؤشراتٍ تخصُّ القطاع الرياضي، ففي 2024، بلغت نسبة ممارسي النشاط البدني لمن هم أكبر من سن 18 عاماً لأكثر من 150 دقيقة اسبوعياً 58.5%، أما نسبة ممارسي النشاط البدني لمن يبلغون سن 5 - 17 عاماً لمدة تزيد على 60 دقيقةً يومياً فبلغت 18.7%.لاشك أن البرامج والفعاليات، تعدُّ محفزاً مهماً لزيادة نسبة ممارسي النشاط البدني، إذ بلغ عددها 242 برنامجاً وفعالية بمساهمة مختلف القطاعات، بمشاركة 155 ألف مشارك من مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خلال 2024.شهدت الرياضة المجتمعية في 2024، ارتفاعاً مثالياً في عدد المشاركين مقارنةً بـ2023، إذ شكّلت نسبة الارتفاع 121%، كما ارتفعت أعداد الفعاليات خلال 2024 مقارنةً بالعام الذي قبله بنسبة 142%.32 مدينة ومحافظة، أسهمت في تفعيل أنشطة ومبادرات الرياضة المجتمعية، فيما جاءت المنطقة الشرقية في صدارة الترتيب كأعلى منطقة من ناحية المشاركين خلال 2024، وبواقع 41,500 مشارك، كما بلغ عدد الرياضات المفعّلة ضمن أنشطة الرياضة المجتمعية 30 رياضة، فيما كانت رياضة الجري الأكثر جاذبيةً للمشاركين، وبإجماليٍ يزيدُ على 50 ألف مشارك.اللجنة السعودية لليوغا، نالت أفضلية الجهات الفاعلة خلال 2024، بعد أن نجحت بتنفيذ أكثر من 13 فعالية، فيما حصلت فعالية «أجاويد عسير» على الأكثر احتضاناً للمشاركين، مسجلةً بذلك أكثر من 22 ألف مشارك.وما زالت وزارة الرياضة تخطو خطواتٍ كبرى في هذا الشأن؛ سعياً للمساهمة في وضع خريطة كبرى للرياضة المجتمعية، لما لها من تأثير مباشر على حياة المجتمع، وزيادة في فاعليتهِ وتميزه وصحته.