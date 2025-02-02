واصل البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي تألقه في عالم الراليات بتحقيق لقبه الثامن في رالي حائل – باها السعودية، الجولة الافتتاحية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «باها» 2025، والتي أقيمت خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير الجاري، بتنظيم من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA). كما شكّلت هذه النسخة الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2025، والجولة الأولى من البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، رالي حائل الدولي الذي احتفل بمرور 20 عاما على انطلاقه.برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك، الذي يشاركه للمرة السادسة في هذا الرالي، قاد الراجحي سيارة تويوتا هايلوكس إلى الصدارة، مسجلاً الوقت الأسرع في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 4 ساعات و28 دقيقة و15 ثانية متفوقا عن أقرب منافسيه الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني. وقطع الثنائي السعودي-الألماني إجمالي مسافة الرالي البالغة 815 كيلومترا عبر صحاري محمية الشمال، دون أي مشكلات تذكر، بفضل التحضير المميز من فريق أوفردرايف البلجيكي.وعزّز الراجحي مكانته كأنجح سائق سعودي في رالي حائل الدولي، إذ أصبح السعودي الوحيد الذي يحقق ثمانية انتصارات، مسطّرا اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرالي. وخلال مسيرته، استطاع الفوز في رالي حائل على متن 5 مصانع مختلفة، من بينها تويوتا هايلوكس، ما يعكس قدرته الفريدة على التأقلم مع التحديات المتنوعة.وبعد فوزه بلقب رالي داكار 2024، يتطلع الراجحي إلى تحقيق لقبه الثالث في كأس العالم للراليات الباها هذا العام، ليصبح أول سعودي يحقق هذا الإنجاز العالمي. ويتميز النجم السعودي بمهارات قيادية استثنائية، وإستراتيجية متقنة في التعامل مع التضاريس الوعرة، مما جعله من أبرز الأسماء في رياضة المحركات العالمية.وعبّر الراجحي عن سعادته بالفوز، قائلاً: «أولًا، أحمد الله على هذا الانتصار، أنا سعيد جدا بتحقيق لقبي الثامن في رالي حائل، خصوصا أنه يتزامن مع احتفالية مرور 20 عاما على انطلاق الرالي. هذا المكان يحمل مكانة خاصة في قلبي، وبين جماهيري، ولا شك أن المنافسة كانت صعبة بسبب التضاريس القاسية والمسارات الخادعة، لكننا تمكّنا من تحقيق الفوز وإنهاء الرالي بسلامة. قدم ملاحّي تيمو غوتشالك أداء مذهلا، وكان الفوز حليفنا». كما وجّه شكره إلى الشريك الإستراتيجي جميل لرياضة المحركات على دعمهم المستمر لمسيرته في المنافسات المحلية والدولية.