فاز فريق الهلال على نظيره الاتحاد بنتيجة 3-1 في مباراة الكلاسيكو، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الممتاز للسيدات، ليؤكد حضوره القوي في المنافسة ويضيء سماء المدينة بانتصاره الثمين. أما في الرياض، فقد انتهت مواجهة الشباب والعلا بالتعادل السلبي دون أهداف، في مباراة سيطر فيها الحذر على أداء الفريقين.ومع نهاية الجولة، واصل النصر تصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز للسيدات، يليه الأهلي في المركز الثاني، ثم الشباب ثالثا، والهلال في المركز الرابع، فيما حل القادسية خامسا، والعلا سادسا، والاتحاد في المركز السابع، تلاه شعلة الشرقية في المركز الثامن، بينما جاء الأمل في المركز التاسع، وأخيرا الترجي في المركز العاشر.جولة تلو الأخرى، يثبت الدوري الممتاز للسيدات جاذبيته وإثارته، إذ تتجه الأنظار للجولة القادمة في ظل المنافسة الشرسة بين الفرق.