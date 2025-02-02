«أهلاً جماهير الاتحاد، أنا في جدة»، هذا ما قاله أوناي هيرنانديز، نجم برشلونة الإسباني لاعب نادي الاتحاد الجديد، الذي تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة بعد 48 ساعة من الإعلان عن الصفقة، حيث سيحصل نادي برشلونة على مبلغ ثابت قدره 4.5 مليون يورو، إضافة إلى 500 ألف يورو كمتغيرات. وكان هيرنانديز من أبرز المواهب في الفريق الرديف بنادي برشلونة، حيث شارك معه هذا الموسم في 20 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3 أخرى.من المؤكد أن يدخل تشكيلة «العميد» في مواجهته القادمة أمام التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري روشن للمحترفين. ويملك الاتحاد 46 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، متأخراً بفارق الأهداف عن المتصدر الهلال.