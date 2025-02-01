نيابةً عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، توّج محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم، الفائزين بجائزة بطولة قفز الحواجز الدولية «دريفت 25»، بحضور رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة الفارسة أروى المطبقاني، بنادي «تريو الرياضي» بجدة.

وتُوّج بالمركز الأول في شوط دريفت للجائزة الكبرى برعاية السعودية للشحن الفارس العراقي زيد النجيفي، فيما جاء بالمركز الثاني الفارس السعودي سعد العجمي، كما حقق المركز الثالث الفارس النرويجي سيسيل هاتلاند، ونال المركز الرابع الفارس الإيطالي ميشيل بريڤيتالي، بينما حل الفارس السلوفاكي برونيسلاف خامساً.

يُذكر أن هذه البطولة التي شارك فيها نخبة من أبطال العالم والمملكة، ضمن فعاليات تقويم جدة، وتحت رعاية الاتحاد الدولي للفروسية، والاتحاد السعودي للفروسية، تُعد حدثاً عالمياً بامتياز، حيث تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية، التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع، بمشاركة أكثر من 150 فارساً وفارسة من 18 دولة حول العالم، تنافسوا خلالها في 54 شوطاً.