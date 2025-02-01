أجاب وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال لقاء مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، على ما إذا كانت السعودية ستسمح بتقديم الكحول في كأس العالم 2034.فقد وجه بيرس مورغان في المقابلة، سؤالاً إلى سموه الذي أجاب قائلاً: «نحن بالحاضر، لنتحدث عن الحاضر، لكنني أعتقد أن أهم شيء هو كيف سيؤثر هذا على حدثنا، ونحن لا نرى أي تأثير، لقد استضفنا أكثر من 100 حدث دولي، حيث جاء الجميع إلى السعودية واستمتعوا به، وأصبحت حقاً بيئة عائلية من حضور هذه الأحداث التي يستمتعون بها».وأضاف: «نحن لا نرى أن منع الكحول مشكلة بصراحة، كما ذكرت في قطر الكثير استمتعوا بالمباريات، وأعتقد أن الهدف أن يقضي الجميع أوقاتاً جيدة دون مشكلات، ولا أعتقد أن منع الكحول سيكون مشكلة لنا في كأس العالم، أعتقد أنه يجب أن نركز على تجربة الجماهير أكثر من أي شيء آخر».وكشف عبدالعزيز الفيصل، وزير الرياضة، عن رغبته في رؤية الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بالتواجد في الدوري السعودي للمحترفين مستقبلاً.وأضاف قائلاً: «إنه اللاعب المسلم الأكثر شهرة في العالم، ويمكن القول إنه واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، ولم يوقع حتى الآن عقداً جديداً بعد، وسنكون سعداء بالتعاقد معه»، وتابع: «لدينا علاقة جيدة معه ونشعر وكأنه واحد منا لذا فإن وجود صلاح أو لاعبين آخرين يمثلون قدوة جيدة سيكون امتيازاً للدوري السعودي، لكن هل هذا سيحدث أم لا؟ هذا متروك للأندية لاتخاذ القرار ومعرفة ما ستتمخض عنه المفاوضات».كما أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن المملكة تطمح لأن يكون دوري المحترفين السعودي ضمن أفضل 5 دوريات في العالم، سواءً من حيث المتابعة الجماهيرية أو القوة التجارية، بحيث يتطلع اللاعبون حول العالم للقدوم إلى المملكة.من حديث الفيصل:- استضفنا أكثر من 100 حدثٍ رياضي- نهتم بحقوق العمالة وسلامتهم- 50 ألف طالبٍ يمارسون التنس- أكثر من 160 دولةً تتابع دورينا- سنواصل استقطاب النجوم العالميين