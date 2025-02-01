حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة لقاء فريقي الخليج وضمك الذي أقيم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار الجولة الـ 18 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».جاءت أهداف المباراة أولاً لضمك عن طريق اللاعب نكودو عند الدقيقة 25، وعدل الخليج النتيجة عند الدقيقة 43 عن طريق اللاعب توماس مورغ.وبهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده لـ 27 نقطة في المركز الـ8، وضمك بـ 22 نقطة في المركز الـ10.