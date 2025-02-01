بلونها الذهبي وشكلها المستوحى من قرية الجنادرية، صمم الاتحاد السعودي للهجن كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025، إذ يحصل عليها 16 مالكاً و16 مضمراً، وذلك في أشواط ختام كل فئة هجن معتمد مشاركتها، وهي: حقايق، لقايا، جذاع، وثنايا.وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من المهرجان، الإثنين الماضي، على أرض ميدان الجنادرية للهجن في الرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بإقامة 225 شوطاً، بمجموع جوائز تتجاوز الـ 70 مليوناً.وتمنح اللجنة المنظمة بعد ختام كل شوط ختامي في كل فئة كأساً للمالك، وكأساً للمضمر، يزن الكأس الأول 5 كيلوغرامات، صنع من النحاس المطلي بالذهب، فيما يزن الكأس الثاني 3 كيلوغرامات، صنع بذات الشكل والطريقة.واستغرقت صناعة كؤوس المهرجان 45 يوماً، وصممها الاتحاد السعودي للهجن، وصُنعت في إيطاليا بذات تصميم الكأس الذي منح في النسخة الأولى من المهرجان، ولكن بجودة أعلى على أيدي أمهر صناع الكؤوس في أوروبا.ويبلغ طول كأس المالك 47 سم بقاعدة يصل عرضها إلى 17.6سم، فيما يبلغ طول كأس المضمر 33 سم على قاعدة بعرض 12.4سم.