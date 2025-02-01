تعرض الأمير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، لحادث انقلاب خلال مشاركته في تحدى الأساطير برالي حائل تويوتا 2025، حسب البيان الذي نشره موقع الاتحاد في منصة التواصل الاجتماعي «x».وأوضح البيان أن الأمير خالد تمكن من إكمال المرحلة الثانية والأخيرة من السباق رغم الحادث.من جانبه أكد الملّاح الإسباني بابلو مورينو، أن خبرة الأمير خالد بن سلطان كانت حاضرة بالرغم من انقطاعه عن الراليات لمدة 17 عاماً، وأوضح بابلو أن المرحلة الأولى «الاستعراضية» انتهت كما هو مخطط لها دون أي مشكلات والاختبار الحقيقي كان في المرحلة الثانية.وقال بابلو الذي خاض الرالي كملاح مع السائق الأمير خالد بن سلطان بفئة الأساطير: «استعداداتنا لرالي حائل الدولي جاءت بشكل مبكر، حيث إن سموه عزم على هذه المشاركة منذ النسخة السابقة لرالي حائل، وانطلقنا بتركيز تام لمعرفتي بطبيعة أرض حائل وتفاصيل تضاريسها».وسبق للملاح بابلو أن خاض عدداً من المشاركات في المسابقات الدولية كان آخرها رالي داكار الأخير بجانب المتسابقة الإسبانية كريستينا غوتيريز.يذكر أن الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، فضل المشاركة في فئة أساطير الراليات السعوديين والخليجيين والتي شارك فيها: العماني حمد الوهيبي، والسعودي عبد الله باخشب، والسعودي أحمد الصبان، والسعودي عيسى الدوسري، والسعودي فرحان الشمري، وبمشاركة خاصة من حسن جميل، مبدياً استعداده التام لمواجهة البطل عبد الله باخشب والأساطير الآخرين، مشيرًا إلى أن هذا السباق يمثل فرصة كبيرة للفوز على باخشب، قائلاً: «أنا متسابق شرس، وقد أتت لي هذه الفرصة للسباق أمام باخشب وزملائه المشاركين لكن ظروف السباق لم تساعدني في التتويج».