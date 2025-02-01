‏علمت «عكاظ» من مصادرها أن نادي الهلال اقترب من تمديد عقد القائد سالم الدوسري لمدة موسمين، وجارٍ التوصل لاتفاق نهائي حيال بعض التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد؛ الذي سينتهي في يونيو 2027.

وأوضحت المصادر أن الرغبة المشتركة من الكابتن سالم الدوسري ونادي الهلال أسهمت في اقتراب إتمام عملية تمديد العقد بين الطرفين، وسيتم الإعلان عن تمديد عقد اللاعب في غضون الأيام القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن نادي نيوم مهتم بالتعاقد مع القائد الهلالي سالم الدوسري عقب دخوله فترة الأشهر الستة «الحرة»، ولكن الدوسري يضع الأولوية لنادي الهلال، وفي حال عدم الاستمرار مع الزعيم فستكون المحطة القادمة للاعب نادي نيوم.

هذا ويعتبر الدوسري من ركائز الهلال الأساسية، وتهدف الإدارة للمحافظة عليه كأحد أهم مكتسبات الفريق الفنية، ودعم استقرار الفريق الذي تنتظره العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية.

يذكر أن عقد سالم الدوسري الحالي مع الهلال لمدة ثلاث سنوات ينتهي صيف 2025.