تتواصل الإثارة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز للسيدات، حيث شهد يوم أمس نتائج لافتة أكدت التطور الكبير في مستوى الفرق المشاركة. فقد حقق فريق النصر فوزاً عريضاً على شعلة الشرقية بنتيجة 7-0، في مباراة سيطر فيها النصر على جميع تفاصيلها، مع أداء هجومي مميز يعكس جاهزية الفريق للتنافس على المراكز المتقدمة.

وفي مواجهة أخرى، تألق فريق القادسية بفوز ساحق على الأمل بنتيجة 9-0، إذ فرض سيطرته الكاملة على اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته، مقدماً عرضاً قوياً يرسخ مكانته كأحد الفرق المنافسة.

أما فريق الأهلي، فقد قدم أداءً هجومياً لافتاً بفوزه على الترجي بنتيجة 8-0، ليواصل تألقه ويؤكد قدرته على المنافسة على اللقب.

اليوم السبت، تستكمل الجولة بمباراتين حاسمتين، حيث يلتقي فريق الشباب مع العلا على ملعب نادي الشباب في الرياض عند الساعة 18:15، في مواجهة يسعى فيها كلا الفريقين لتحسين مراكزهما في الترتيب. وفي جدة، يحتضن ملعب نادي الاتحاد الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والهلال عند الساعة 20:00، في مباراة تحمل طابعاً خاصاً لما تحمله من تنافس كبير بين الفريقين الطامحين لتعزيز حظوظهما في المنافسة على اللقب.

الدوري الممتاز للسيدات يشهد تطوراً لافتاً على جميع المستويات، مع زيادة التنافسية وارتفاع مستوى الأداء بين الفرق. وتُعد هذه الجولة محطة مهمة لجميع الفرق في طريقها نحو المراحل النهائية من البطولة، وسط تفاعل جماهيري يعكس الشغف المتزايد بالرياضة النسائية في المملكة.