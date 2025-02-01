أكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن نادي ميلان الإيطالي رفض عرضاً مغرياً من صندوق الاستثمارات العامة المالك لنادي النصر، من أجل التعاقد مع اللاعب «رفاييل لياو» بقيمة 100 مليون يورو، وأشارت الصحيفة إلى أن «ميلان» لا يفكر في بيع اللاعب في الوقت الراهن لحاجة الفريق لخدماته. وذكرت الصحيفة أن بيولي المدرب السابق لميلان، الذي ساعد لياو كثيراً إبان تواجدهما في النادي هو من طلب التعاقد مع «رفاييل لياو» لتقوية الثلث الهجومي في الفريق.يذكر أن نادي النصر كان يسعى لضم «لياو» إلى جانب المهاجم الكولومبي «دوران» بعد التعاقد معه مقابل 85 مليون يورو، وذلك لتعويض رحيل نجمه البرازيلي «تاليسكا»، الذي انتقل لنادي «فنربخشة» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ بناء على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق التركي.وانتقل «تاليسكا» إلى صفوف النصر صيف عام 2021 قادماً من غوانزو إيفرغراند الصيني وسجل 73 هدفاً وصنع 10 بقميص النصر في 102 مباراة، علماً أن اللاعب في الموسم الحالي سجل 8 أهداف في 19 مواجهة.