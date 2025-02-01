أعلن نادي الباطن عن تعاقده مع الحارس المغربي عبدالعال المحمدي والذي سبق له اللعب للفريق خلال الموسم الماضي، وعبر المحمدي عن سعادته بالعودة مره أخرى لتمثيل الباطن، مؤكداً أنه سيسعى مع زملائه لتحقيق نتائج ترضي محبي وعشاق السماوي.كما أعلن عن التوقيع مع اللاعب المالي علي ديسي ويلعب في خانة المحور، والمهاجم التونسي أسامة بوقرة وذلك لتمثيل الفريق خلال منافسات دوري يلو.كما ضم الباطن اللاعب محمد السهلي قادماً من العدالة، واللاعب فيصل العبدالواحد قادماً من نادي الفتح.