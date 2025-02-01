اختتمت النسخة الخامسة من حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، التي أقيمت في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي، تحت شعار «احتفالًا بالتميز والإنجاز والرؤية»، وذلك بحضور الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.شهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات البارزة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من داعمين ومؤثرين ومحترفين، حيث تم توزيع 19 جائزة عبر فئات متنوعة تبرز مختلف جوانب القطاع. وتهدف الجوائز إلى تحفيز المواهب وتعزيز الحضور المحلي والعالمي للمملكة في عالم الرياضات الإلكترونية.وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: «تعكس جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية التزامنا بتقدير التميز والإبداع، ودعم الرؤى الطموحة التي تدفع قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية نحو مستقبل أكثر إشراقًا. ويُعد بمثابة شهادة على ما حققناه من تقدم كمجتمع ووطن في إعادة صياغة المشهد العالمي للرياضات الإلكترونية وفق توجيهات ودعم كريمين من قيادتنا الرشيدة حفظها الله، ومتابعة مستمرة من سمو وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية».وأوضح تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن الحفل لا يُعد مجرد حدث سنوي، بل هو انعكاس لالتزام الاتحاد بتنمية المواهب، وتحفيز الابتكار، وإلهام الأجيال القادمة. وأكد أيضًا على أن الحفل هو تقدير للجهود المقدمة من الأفراد والفرق والمؤسسات التي تركت بصمة راسخة في مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية داخل المملكة وخارجها، مشيرًا إلى أن فئات الجوائز تعكس التفاني والمهارة والشغف الذي يُميّز القطاع، والتنوع الذي يشكل جوهر مهمة الاتحاد في بناء منظومة مزدهرة وحيوية للألعاب والرياضات الإلكترونية.واستعرض الحفل أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الرياضات الإلكترونية هذا العام. وأهمها فوز فريق فالكونز ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024م، وفوز المنتخب السعودي في منافسات بطولة “Rocket League” ضمن كأس العالم FIFAe™️، والتي تعد أمثلة مُلهمة على المواهب الاستثنائية التي يتمتع بها شباب المملكة، وعلى قدرتهم على منافسة نخبة الرياضيين في كبرى المحافل الدولية.شهد الحفل تكريم شركاء النجاح الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في دعم الرياضات الإلكترونية، ومن بينهم ريتشي (شريك الأناقة الرسمي)؛ وهيلتون (شريك الضيافة الرسمي)؛ وقولدن سنت (شريك الطيب الرسمي)؛ ونوفا (شريك رئيسي)؛ وأيضاً البنك السعودي للاستثمار (الشريك المقدم)، وذلك نظير دعمهم المستمر لقطاع الرياضات الإلكترونية، ومساهمتهم البارزة في تشكيل مستقبل القطاع في المملكة.فئات الجوائز والفائزين:- أفضل لاعب صاعد: صالح الركف- أفضل لاعب صاعد: عبدالعزيز التميمي- أفضل لاعب في فئة FPS: إبراهيم العلي- أفضل لاعب في فئة الرياضات: محمد العتيبي- أفضل لاعب في فئة الباتل رويال: خالد العمر- أفضل لاعب في فئة الألعاب القتالية: رائف التركستاني- أفضل لاعب في فئة MOBA: عريفان السليماني- أفضل نادي رياضات إلكترونية صاعد: القادسية- أفضل نادي رياضات إلكترونية: فريق فالكونز- أفضل فريق: فريق فالكونز – روكيت ليج- أفضل مدرب: عبدالرحمن بن فايز- أفضل تغطية إعلامية للرياضات الإلكترونية: سما نيوز- أفضل ستريمر: مفرح عسيري- أفضل صانع محتوى: صالح الزهراني- أفضل موهبة نسائية: غلا القحطاني- أفضل لاعبة: موضي الكنهل- أفضل موهبة تحليل: فهد غزواني- أفضل موهبة تعليق: عبدالعزيز المحمادي- أفضل موهبة تقديم: وجيه فهد