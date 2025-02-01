حققت جامعة الملك عبدالعزيز لقب بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للتايكوندو، التي نظمها الاتحاد ضمن موسمه الـ15 لبطولاته واستضافتها جامعة تبوك، واختتمت أمس (الجمعة)، وأقيمت على مدار ٣ أيام بمشاركة ٢٣ جامعة وكلية.وتوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني ووكيل جامعة تبوك الدكتور صالح الحربي الجامعات الفائزة في الحفل الختامي، حيث حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز الأول وجامعة الملك سعود على المركز الثاني وثالثاً قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل.كما كرم المزيني خلال الحفل جامعة تبوك لاستضافتها البطولة والحكام، مثمناً للجميع تعاونهم مع الاتحاد.وهنأ الدكتور خالد المزيني الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، مبيناً أن الجانب الفني للبطولة وصل لمستويات مرتفعة وهو ما يعكس التطور الكبير للرياضة الجامعية في مختلف الألعاب، وبالتالي تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والمتعلقة بالجانب البدني، ونشر وتعزيز ممارسة الرياضة لمختلف شرائح المجتمع.