أُسدل الستار على فترة الانتقالات الشتوية لنادي النصر، التي استمرت من 1 إلى 31 يناير، وشهدت إبرام 3 صفقات جديده؛ ما يعكس طموحات الفريق في سباق المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، فإضافة إلى تجديد عقد عبدالله الخيبري، تعاقد العالمي مع بسام هزازي وأحمد الرحيلي من الاتفاق، كما ضم، أخيراً، الكولومبي جون دوران من أستون فيلا الإنجليزي.وعلى صعيد المغادرين رحل سيكو فوفانا إلى رين الفرنسي، وانتقل تاليسكا إلى فنربخشة التركي، كما غادر مختار علي إلى الاتفاق، ونواف العقيدي إلى الفتح بالإعارة إلى نهاية الموسم.ولم تنجح إدارة النادي في تلبية تطلعات الجماهير النصراوية بجلب لاعبين في خانة الوسط والأظهرة؛ لضيق الوقت، إذ كان يأمل الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان في حل بعض المشكلات عبر تلبية حاجات الفريق بلاعبين أجانب مناسبين؛ لتقويته في دوري روشن، و«دوري نخبة آسيا» بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.