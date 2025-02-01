أعلن نادي الشباب عن تعاقده مع لاعب المحور الدولي الفنلندي غلين كامارا، قادماً من رين الفرنسي، والذي بدأ مسيرته في كرة القدم ضمن أكاديمية نادي ساوثيند يونايتد الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى أرسنال عام 2012، حيث تدرج في الفئات السنية للنادي. رغم ذلك، لم يحصل على فرصة مع الفريق الأول إلا في مباراة واحدة في كأس الرابطة الإنجليزية ضد شيفيلد وينزداي عام 2015.و بعد فترة إعارة قصيرة مع ساوثيند يونايتد وكولشيستر يونايتد انتقل كامارا إلى دندي الإسكتلندي في 2017، حيث أصبح لاعباً أساسياً وأظهر إمكانياته كلاعب محور قوي دفاعياً وذكي في التمرير وربط خطوط الفريق حيث جذب أداؤه المميز انتباه نادي رينجرز الاسكتلندي الذي تعاقد معه في يناير 2019، إذ لعب كامارا مع رينجرز دوراً حاسماً في خط الوسط تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد، وساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسكتلندي الممتاز موسم 2020-2021 دون أي خسارة، وهو إنجاز تاريخي للفريق. كما شارك بانتظام في المنافسات الأوروبية، مما عزز سمعته كلاعب وسط ومؤثر.وفي صيف 2023 انتقل كامارا إلى نادي ليدز يونايتد الإنجليزي الذي كان يسعى لتعزيز صفوفه في دوري البطولة الإنجليزية (التشامبيونشيب) بهدف العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.و على المستوى الدولي يمثل غلين كامارا منتخب فنلندا منذ عام 2017، وكان جزءاً من الفريق الذي تأهل لأول مرة إلى بطولة أمم أوروبا يورو 2020 حيث قدم أداءً جيداً. يُعتبر من أبرز اللاعبين في جيله مع المنتخب الفنلندي.