قلب المدرب الوطني سعد الشهري موازين التوقعات لصالح فريقه الاتفاق في أول مواجهة يقودها بعد تعيينه قبل أيام، إثر فوزه الكبير على منافسه الشباب بنتيجة ٣-١ في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن للمحترفين.وبالرغم من أن الاتفاقيين باتوا لا يتفاءلون كثيراً باللعب على ملعبهم «ملعب ايجو»، إلا أن بدايتهم الجديدة مع المدرب الجديد بعد إقالة المدرب السابق ستيفن جيرارد أعادت هي الأخرى تغيير موازين التوقعات لما هو قادم في باقي جولات دوري روشن للمحترفين، وأن الفريق الاتفاقي قادر على تحقيق الانتصارات وتحسين وضعه في سلم ترتيب دوري روشن بعد الفوز.جاء هذا الفوز ليُثبت أن التغيير الذي أجرته إدارة نادي الاتفاق بتعيين الشهري كان قراراً صائباً، وقد أظهر الفريق أداءً قوياً ومتماسكاً طوال المباراة، حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف رائعة وأظهر روحاً قتالية عالية.المدرب الوطني سعد الشهري، الذي يحمل خبرات واسعة في تدريب المنتخبات السعودية، وفريق الاتفاق، هو مصدر تفاؤل للجماهير الاتفاقية التي كانت حاضرة بشكل كبير في المدرجات، وأظهرت دعمها الكبير للفريق وللمدرب الجديد، متطلعة إلى رؤية المزيد من الانتصارات والأداء المتميز في المباريات القادمة، وبدأت ترفع سقف توقعاتها من تحقيق نتائج متأرجحة إلى انتصارات.