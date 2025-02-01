من المقرر أن يزود الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، نادي الهلال والفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية بالكرة الجديدة التي اعتمدها مؤخراً لمباريات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يوم السبت 14 يونيو 2025، إلى الأحد الموافق 13 يوليو، إذ كشف «FIFA» عن الكرة التي تجمع في تصميمها الأيقوني والتكنولوجيا الحديثة، باستخدام تصاميم بارزة وشعارات مرتبطة بإرث الولايات المتحدة الأمريكية، وتتميز الكرة بخلفية لؤلؤية وزخرفات مسننة الحواف تضم نجوماً وأشرطة بالأحمر والأبيض والأزرق، في إشارة إلى علم «الدولة المضيفة».ووفق التقرير الذي بثه موقع «RT» الالكتروني، فإن الكرة توفر مستويات أعلى من الدقة أثناء اللعب عبر استخدام تقنية «PRECISIONSHELL»، وهي عبارة عن 20 قطعة موزعة بصورة إستراتيجية ومخفية في أخاديد السطح الخارجي للكرة. أما تحت الطبقة الخارجية، فيتواصل تحسين الأداء من خلال تكنولوجيا «CTR-CORE» المصممة للحفاظ على الدقة والانسجام أثناء تنقل الكرة، من خلال مساعدتها على الاحتفاظ بشكلها وبكمية الهواء في داخلها، لمزيد من السرعة والدقة أثناء اللعب.وأشار الـ«FIFA» إلى أن نظام «الكرة المتصلة بالتكنولوجيا» يرسل بيانات وحدة قياس الممانعة «IMU» بوتيرة 500 مرة في الثانية، وبصورة مباشرة إلى حكم الفيديو المساعد، علما أن النظام يستعين أيضا ببيانات موقع اللاعب والذكاء الاصطناعي، مما يساعد حكام الفيديو على اتخاذ قرارات تحكيمية أسرع فيما يتعلق بحالات التسلل، كما يتيح لهم إمكانية رصد كل لمسة للكرة، مما يساهم في تقليص الوقت المهدور خلال اتخاذ القرارات المتعلقة ببعض الحالات المعيّنة، مثل احتمال احتساب لمسة يد.