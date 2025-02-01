بعد هدفه في مرمى الاتفاق في اللقاء الذي جمعهما على «استاد عبدالله الدبل بنادي الاتفاق» 1-3، ضمن الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين، يتبقى للنجم المغربي «عبدالرزاق حمدالله» سبعة أهداف ويتوج بلقب الهداف التاريخي للدوري، إذ وصل حمدالله للهدف رقم 138 على مستوى دوري المحترفين، بفارق 6 أهداف فقط عن الرقم التاريخي المسجل باسم عمر السومة، الذي يمتلك 144 هدفاً جميعها بقميص النادي الأهلي، إذ لم يسجل «السومة» أي أهداف في مباراتين بقميص فريقه الجديد «العروبة» حيث شارك في تعادل سلبي ضد التعاون، ثم الخسارة مساء الخميس من أهلي جدة بهدفين دون رد، ووفق التقرير الذي بثه موقع «كورة» الإلكتروني، فإن «حمدالله» أهدر ركلة الجزاء الثانية أمام الاتفاق مع ناديه منذ التعاقد معه في الصيف الماضي، إذ سبق وأن أضاع واحدة خلال مواجهة النصر التي انتهت بفوز الأخير 2-1، وبذلك يكون «حمدالله» أهدر 14 ركلة، بواقع اثنتين مع كل من الشباب والاتحاد، بجانب واحدة رفقة جوانزو الصيني، وأخرى مع أولمبيك أسفي المغربي، بالإضافة إلى 8 مع النصر، فيما سجل 3 ركلات سابقة مع الشباب.