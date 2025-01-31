امتدح مدرب الهلال جيسون، اللاعبين حسان تمبكتي ومتعب الحربي، بعد تعويض غياب الثنائي المصاب علي البليهي ورينان لودي، في لقاء الأخدود الذي كسبه بنتيجة 4-0 ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين، مشدداً على أن اللاعب ناصر الدوسري، يجيد اللاعب في أكثر من مركز وهو عنصر مهم في الفريق بالنسبة لي وقال: «الدوسري مهم بالنسبة لي، يلعب في مراكز متعددة بإتقان»، وأضاف يقول: «لن ننظر للماضي وعلينا العمل لكل مباراة على حدة المهم حققنا النقاط الثلاث اليوم وحافظنا على مركزنا»، رافضاً مقارنة فريق القادسية الذي خسر أمامه بنتيجة 2-1 بالأخدود، وقال: «الفوارق واضحة بين الفريقين ولا توجد إي مقارنة بينهما، فالقادسية يملك لاعبين على مستوى مميز وصعب السيطرة عليهم وفرض أسلوبه وسط الميدان».