تأكيداً لانفراد «عكاظ»، أنهت إدارة شركة نادي النصر الاتفاق مع نظيرتها في إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي على شراء المدة المتبقية من عقد المهاجم الكولومبي جون دوران البالغ من العمر 21 عاماً، وسيدافع عن ألوان «العالمي» لمدة 5 سنوات حتى نهاية عام 2030، وكان النصر قدم عدة خيارات لشراء عقد «دوران»، حيث قدم مبلغ 46 مليون يورو دفعة واحدة، أو 58 مليوناً يتم سدادها على دفعتين وهو ما دفع مسؤولي أستون فيلا إلى الموافقة على العرض بعد الضغط الكبير الذي مارسه اللاعب ووكيل أعماله، حيث أبدى اللاعب رغبته في الانتقال للنصر.