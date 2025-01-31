واصل المهاجم الهلالي البرازيلي ماركوس ليوناردو تسجيل الأهداف، حيث سجل هدفين من أهداف فريقه وذلك في مباراة الهلال والأخدود التي أقيمت على ملعب «المملكة أرينا» ضمن الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري روشن، لهذا الموسم.وبهذا الهدفين وصل المهاجم ليوناردو البرازيلي الشاب لهدفه الثاني عشر هذا الموسم في 14 مباراة خاضها ببطولة دوري روشن السعودي. يذكر أنه يُشارك دائمًا بديلًا للصربي ألكسندر ميتروفيتش، لكن إصابة الأخير في الفترة الماضية جعلت المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يعتمد عليه بصورة أساسية.ويُعتبر ماركوس ليوناردو هداف العالم حاليًا خلال العام الحالي 2025، حيث هز الشباك 10 مرات خلال 6 مباريات، مُتفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، الذي أحرز 8 أهداف في ثماني مباريات لعبها مع فريقه.يذكر أنه لايوجد لاعب لديه سلسلة تسجيل متتالية أكثر من ليوناردو، الذي هز الشباك خلال 8 مباريات متتالية (7 مباريات في الدوري السعودي، ومباراة بدوري أبطال آسيا للنخبة)، وبهذا دخل ليوناردو منافساً لهدافي دوري روشن السعودي، حيث يملك في رصيده حتى الآن 12 هدفا.