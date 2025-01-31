نجح ملاك الهجن الإماراتيون بتحقيق المراكز الأولى في نصف أشواط منافسات فئة الـ«جذاع» ضمن مهرجان خادم الحرمين الشريفين 2025، وذلك عقب ختام اليوم الخامس من المهرجان الذي انطلقت منافساته الإثنين الماضي على أرض ميدان الجنادرية في الرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن.وحقق ملاك الهجن الإماراتيون ألقاب ثمانية أشواط من أصل 16 شوطاً خلال المنافسات التي أقيمت اليوم (الجمعة) مقابل 5 أشواط لملاك الهجن السعوديين، و3 أشواط لملاك الهجن القطريين.وارتفع عدد أشواط ملاك الهجن السعوديين الأولى إلى 52 شوطاً، والقطريين إلى 39 شوطاً، والإماراتيين إلى 35 شوطاً، فيما بقي ملاك الهجن العمانيون عند 7 أشواط، والكويتيون عند شوطٍ واحد.من جهته، خطفت المطية «سيوف» لمالكها السعودي عبدالرحمن سليمان المغيري التوقيت الأفضل في منافسات الـ«جذاع» بفوزها بلقب الشوط الأول «الرئيسي»، وبتوقيت بلغ 9:24.515 دقيقة.وأقيم في يوم منافسات الـ«الجذاع» 16 شوطاً، شهدت مشاركة 545 مطية، قطعت فيها المطايا مسافة (96 كم)، مسافة كل شوط (6 كم)، فيما تستكمل غداً السبت، المنافسات ضمن اليوم السادس من المهرجان، وذلك بإقامة 28 شوطاً من بينها أشواط كؤوس الفئة الـ4، تقطع بموجبها المطايا مسافة (168 كم)، مسافة كل شوط (6 كم).وعزز مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن من وجوده على الصعيد الدولي، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي، إذ يهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الهجن، وتعزيز الثقافة السعودية. فيما حقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، ما يعكس العمق الحضاري للمملكة.