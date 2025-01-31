ارتفعت نسبة مشاركة السيدات في سباق الهجانة ضمن مهرجان خادم الحرمين الشريفين 2025 بنسبة 100% مقارنة بالنسخة الأولى العام الماضي، مما جعل اللجنة المنظمة للمهرجان تضيف شوطاً ثانياً؛ نظراً للإقبال المتزايد، من بينهم 18 هجانة سعودية.وانطلقت فعاليات المهرجان في نسخته الثانية الإثنين الماضي على أرض ميدان الجنادرية للهجن في الرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، على أن تُختتم المنافسات الأربعاء القادم، بجوائز مالية تتجاوز 70 مليون ريال.وبلغ عدد الهجانات في النسخة الأولى من المهرجان 15 هجانة من تسع دول، هي: السعودية، ألمانيا، إيران، فرنسا، الأردن، عمان، بريطانيا، اليمن، والإمارات، فيما وصل عدد الهجانات في النسخة الثانية الحالية 30 هجانة من 12 دولة، هي: السعودية، البحرين، أمريكا، بولندا، الجزائر، فرنسا، الإمارات، عمان، سويسرا، بريطانيا، اليمن، وألمانيا.وأسهم ارتفاع أعداد الهجانات كذلك في زيادة الجوائز من 188 ألف ريال إلى 376 ألف ريال، حيث تحصل الهجانة صاحبة المركز الأول على 60 ألفا، فيما تحصل صاحبة المركز العاشر على 10 آلاف ريال.وعبَّر مدير المسابقات والتسجيل في الاتحاد السعودي للهجن مروان الجهني عن سعادته بزيادة أعداد المشاركين في سباقات الهجانة بشكل عام، والسيدات بشكل خاص، وقال: «من أهم أهداف الاتحاد زيادة قاعدة الهجانة وإعادة صقل موهبتهم، للمشاركة في البطولات والمهرجانات كجزء من إستراتيجية الاتحاد لتطوير المواهب الشابة وتأهيلها للمشاركة في السباقات المحلية والدولية».