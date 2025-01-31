خطف الهجانة السعوديون ستة من أشواط سباق الهجانة للرجال والسيدات للراكب البشري، ضمن مهرجان خادم الحرمين الشريفين 2025، الذي انطلقت منافساته الإثنين الماضي، على أرض ميدان الجنادرية التاريخي للهجن، في مدينة الرياض بمشاركة 94 هجاناً وهجانة؛ يمثلون 13 دولة مشاركة.وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي أبطال المراكز الثلاثة الأوائل في الأشواط الـ 7، حيث حقق الهجان سليمان معوض الجهني برفقة المطية «الجوكر» لقب الشوط الأول وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (زمول وثنايا قعدان) بتوقيت بلغ 8:53.448 دقيقة، والهجان عزيز سلامة الحويطي، برفقة المطية «بشاير» لقب الشوط الثاني وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (حيل وثنايا بكار) بتوقيت بلغ 9:00.141 دقيقة، والهجان الإماراتي سعيد عبدالله المهيري، برفقة المطية «بحار» لقب الشوط الثالث وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (زمول وثنايا قعدان) بتوقيت بلغ 9:07.853 دقيقة، والهجان فيصل خميس المسعودي، برفقة المطية «الجليله» لقب الشوط الرابع وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (حيل وثنايا بكار) بتوقيت بلغ 9:13.190 دقيقة، والهجان عادل زيدان الهرفي، برفقة المطية «مبلش» لقب الشوط الخامس وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (زمول وثنايا قعدان) بتوقيت بلغ 9:12.321 دقيقة.وفي شوطي السيدات، خطفت الهجانة خلود عبدالله الشمري، برفقة المطية «بشار» لقب الشوط الأول وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين بتوقيت بلغ 3:16.677 دقيقة، والهجانة هديل حسين الشريف، برفقة المطية «مبشر» بتوقيت بلغ 3:14.428 دقيقة.وتبلغ قيمة جوائز أشواط الهجانة 1.3 مليون ريال، بواقع 940 ألف ريال مجموع الجوائز المخصصة للرجال، و376 ألف ريال مجموع الجوائز المخصصة للسيدات، بمشاركة هجانة من البحرين، الولايات المتحدة الأمريكية، بولندا، الجزائر، فرنسا، الإمارات، قطر، عمان، سويسرا، بريطانيا، اليمن، وألمانيا، بالإضافة للسعودية المضيفة.وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قررت إضافة شوطٍ ثانٍ للسيدات ضمن منافسات سباق الهجانة، نظراً للإقبال المتزايد، ليصبح عدد أشواط سباق الهجانة 7 أشواط، تقطع فيه المطايا المشاركة 29 كم، بواقع (25 كم) للرجال، مسافة كل شوط (5 كم)، وشوطين للسيدات (4 كم)، مسافة كل شوط (2 كم).