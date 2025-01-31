عبَّر الهجان عزيز الحويطي، المتوَّج بلقب الشوط الثاني في منافسات سباق الهجانة للرجال، ضمن مهرجان خادم الحرمين الشريفين الثاني، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز، مشدداً على أن التتويج بكأس المهرجان يعني له الشيء الكثير، كون المهرجان يحمل اسماً غالياً وسط مشاركة دولية كبيرة في النسخة الثانية.وقال الحويطي عقب التتويج اليوم (الجمعة): «الحمد لله على الفوز الذي جاء بعد جهد وتعب كبيرين، استعديت لهذا الشوط منذ فترة طويلة، حصلت بفضل الله تعالى على ما أريد، وحققت حلمي بالفوز في هذا المهرجان الكبير، وبلا شك الفوز في مهرجان خادم الحرمين الشريفين، أمر يعني لي الشيء الكثير وأتمنى تكراره».وتابع: «التنافس بيننا كان على أشده حتى آخر لحظات الشوط، وهذا يؤكد بأن جميع الهجانة قد استعدوا لهذا الحدث الكبير بشكل مميز جداً، الحمد لله أني من نال الفوز في النهاية».وأوضح الحويطي أن الدعم الكبير الذي يجده الهجان السعودي من الاتحاد السعودي للهجن هو السبب وراء تطور منافسات الهجان، ولم يدخر الاتحاد جهداً في توفير كل ما نحتاج وما تحتاجه هذه الرياضة؛ حيث أقام العديد من المعسكرات، وساهم بشكل كبير في مشاركتنا في المهرجانات والبطولات، هذه ثمار العمل الكبير، والأبطال أغلبهم سعوديون.من جانبه، وصف الهجان سليمان الجهني تتويجه بلقب الشوط الأول في منافسات سباق الهجانة للرجال بالمنجز الكبير، وقال عقب التتويج: «الحمد لله على هذا الفوز الذي أهديه لكل من دعمني وساندني، ولا شك أن الفوز في هذا المهرجان الذي يحمل اسم مولاي خادم الحرمين الشريفين تحديداً هو أكبر فخر».وأضاف: «فخور بنفسي كثيراً أني بطل في هذا المهرجان الكبير في كل شيء، ولا أنسى شكر الاتحاد السعودي للهجن، برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، على العمل الكبير في برنامج الهجانة من خلال المعسكرات التي أقيمت أو الدورات أو المهرجانات التي نظمها وسهل مشاركتنا فيها».