شددت خلود الشمري، الهجانة المتوجة بلقب الشوط الأول في سباق الهجانة للسيدات، ضمن مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025، على أن الاستعداد الجيد هو سر نجاحها الدائم في سباقات الهجانة، موضحة أن زيادة أشواط الهجانات إلى شوطين دليل على زيادة أعداد الهجانات، وزيادة الإقبال على مشاركة العنصر النسائي في سباقات الهجن.وعبرت الشمري عن سعادتها الكبيرة بفوزها الأول في تاريخ مشاركتها في المهرجان، وفوزها الثالث في سباقات الهجانة، وقالت: «أشعر بالفخر بهذا الفوز، كونه في مهرجان كبير يحمل اسم مولاي خادم الحرمين الشريفين، والحمد لله استعديت للفوز وحققته».وزادت: «الثقة التي حظينا بها من الاتحاد السعودي للهجن لنا كهجانات؛ استثمرناها في أن نبرهن للكل بأن الهجانات السعوديات قادرات على ترجمة هذه الثقة إلى نجاحات».وختمت الشمري حديثها: «الاتحاد السعودي للهجن وعلى رأسهم الأمير فهد بن جلوي بن مساعد لم يقصروا معنا بشيء، أقاموا لنا المعسكرات، ووضعوا فينا ثقتهم، ووفروا كل احتياجاتنا، والحمد لله لم نخذلهم وحققنا الانتصار في الشوطين كسعوديات».من جانبها، وصفت الهجانة هديل الشريف المتوجة بأول ألقابها في سباقات الهجانة الفوز بالشعور العظيم كونها أول جائزة لها في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، وقالت: «شعوري اليوم لا يوصف، وكأني في حلم، هذه المرة الأولى في حياتي التي أحقق فيها الفوز، ولي الشرف بالحضور لهذا الميدان وهذا المهرجان الكبير الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين».وعن أثر دعم الاتحاد السعودي للهجن، قالت: «الأمير فهد بن جلوي بن مساعد رئيس الاتحاد، وكافة العاملين لم يقصروا معنا نهائياً، نشكرهم على أن وجدنا منهم هذا الدعم الكبير والمساندة والثقة، وتذليل كل الصعوبات في سبيل مشاركتنا في هذا المهرجان، وتحقيق الفوز فيه.. كنا أهلاً للثقة ولم نخذلهم».