«حضر.. ثم تأقلم.. وسجل».. لم ينتظر ويصبر كثيرًا النجم البرازيلي كايو سيزار لاعب الهلال في دخول قلوب الجماهير الزرقاء من خلال الطلّة الأولى له، بل نجح في وضع «حجر الأساس» لفتح علاقة وطيدة بينه وبين الهلاليين من خلال أول أهدافه الرسمية التي كانت في شباك الأخدود وهي البصمة الأولى له، حيث نجح في افتتاح التسجيل للأزرق عند الدقيقة 4 بعد صناعة مميزة من الظهير الدولي متعب الحربي، في اللقاء الذي جمع المتصدر الزعيم مع الأخدود على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.وبهذا الهدف واصل الهلال التسجيل خلال 87 مباراة متتالية ليُعزز موقعه في المركز الثاني ضمن أطول سلسلة تسجيل متتالية للأندية في تاريخ كرة القدم.يذكر أن فريق ريفر بليت الأرجنتيني يعتلي صدارة اللائحة بتسجيله الأهداف خلال 96 مواجهة متتالية، ويأتي بعده الهلال بـ (87) مباراة، ثم الفريق الألماني بايرن ميونيخ ثالثاً بـ (84 مباراة)، وريال مدريد الإسباني رابعاً بـ(73).