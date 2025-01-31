أبدى مدرب مانشستر سيتي جوارديولا استياءه من جدولة الدوري الإنجليزي الذي يعاني منه الكثير من المدربين المشاركين في دوري أبطال أوروبا. وقال: «كما تعلمون في إنجلترا يحبون الإثارة ويضعون جدولا صعبا لكل فريق يلعب في أوروبا، المشكلة ليست فقط في مواجهة مدريد ولكن سنلعب ضد نيوكاسل قبل مدريد وسنلعب ضد ليفربول بعد مدريد». جاء ذلك بعد أن أوقعت قرعة الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال ناديه في مواجهة ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي، إذ يستقبل فريق «السيتي» ضيفه الريال، في مباراة الذهاب، على أن تتجدد المواجهة بين العملاقين الأوروبيين في مباراة الإياب بعد أسبوع من ذلك على ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل الفريق الملكي بالعاصمة مدريد. وأضاف جوارديولا: «العام الماضي لعبنا ضد ريال مدريد وبعد ثلاثة أيام نلعب ضد تشيلسي في لندن، وقبل مواجهة باريس هذا الموسم أجبرونا على اللعب ضد إيبسويتش يوم الأحد، بدلا من السبت»، كاشفا أنه ليس الوحيد الذي يشتكي، فقد سبقه مورينيو وفيرجسون وفينجر.يذكر أن الفائز في مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد، على موعد مع الفريق الإسباني الآخر أتلتيكو مدريد أو الألماني باير ليفركوزن في دور 16 للبطولة حسب القرعة البطولة.