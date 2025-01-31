بعد 3 سنوات من انفصال الثنائي الشهير قائد برشلونة السابق» بيكيه» والمغنية «شاكيرا»، عاد الأخير إلى منزل أم أولاده (ميلان، وساشا) رغم الهجوم الذي تعرض له اللاعب عبر أغنيات متنوعة، في خطوة اعتبرها المعجبون بهذا الثنائي إيجابية لعودة علاقتهما مجدداً التي استمرت لـ 12 عاماً، إلا أن هذه الأنباء نفتها بعض الصحف الأمريكية التي أكدت أن عودة «بيكيه» ليست من أجل «شاكيرا» وإنما من أجل رعاية ابنه وابنته في ظل غياب والدتهما التي تستعد لجولة غنائية خلال الفترة القادمة ستستمر لمدة 4 أشهر.يأتي هذا التحرك بعدما استقر بيكيه في ميامي في الأشهر الأخيرة لإدارة أعماله التجارية، بينما تعيش شاكيرا هناك مع طفليها. وأثارت هذه الخطوة اهتماما إعلاميا كبيرا، خصوصا في ظل الانفصال الذي أعلنه الثنائي في يونيو 2022، فيما كشفت تقارير صحفية أن بيكيه اتخذ قرارا مع شريكته الحالية عارضة الأزياء كلارا شيا يغير كثيرا من شكل العلاقة بينهما، فقد قرر الثنائي الشهير «العيش معاً بشكل منفصل».