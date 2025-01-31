أعرب بطل رالي داكار يزيد الراجحي عن تفاؤله بتحقيق إنجاز جديد في أولى جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات الـ FIA - رالي حائل 2025، وقال: «رالي حائل دائماً ما يحمل مكانة خاصة في قلبي وأنا سعيد جدًا بتواجدي للاحتفال بذكرى مرور 20 عامًا على هذا الحدث المميز، وأعتز بكوني جزءًا من هذه الجولة منذ عام 2009، فهي إحدى المحطات التي شكلت انطلاقتي في مسيرتي بعالم الراليات الصحراوية»، فبعد تحقيقه انتصاراً تاريخياً في رالي داكار العريق، يضع يزيد الراجحي نصب عينيه مواصلة نجاحاته على أرضه وبين جماهيره. ويشهد رالي حائل هذا العام احتفاله بذكرى مرور 20 عامًا على انطلاقه، ليُضاف إلى قائمة الإنجازات الكبيرة في رياضة السيارات في المملكة.يذكر أن المنافسة تتألف من مرحلتين رئيسيتين، تبدأ بمرحلة استعراضية قصيرة تمتد لمسافة 6 كيلومترات، تمنح السائقين فرصة لاختبار مهاراتهم وضبط أداء سياراتهم استعدادًا للمنافسة. تليها المرحلة الأولى التي تمتد على مسافة 260 كيلومترًا، ثم المرحلة الثانية بمسافة 160 كيلومترًا. وتتميز المنافسة بطابعها الشرس والمليء بالتحديات والإثارة، حيث تقام في على المسارات الرملية الناعمة والكثبان الرملية.ويُعتبر سفير رياضة المحركات أحد أبرز الأسماء المشاركة في هذا الحدث، حيث شارك في رالي حائل منذ عام 2009 وخاضه مع عدة مصنّعين، من بينهم تويوتا. وقد تمكن خلال مسيرته من تحقيق 7 ألقاب في هذا الرالي، ليصبح السائق السعودي الأكثر فوزاً في تاريخه. وفي هذا العام، يسعى لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله بالظفر بلقبه الثامن.