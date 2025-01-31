أعلنت إدارة نادي الخليج عن تعاقدها مع اللاعب النمساوي توماس مورغ، للانضمام إلى الفريق في باقي منافسات دوري روشن للمحترفين.وتم الاتفاق على الصفقة مع اللاعب بتوصية من المدرب اليوناني دونيس لتعويض رحيل اللاعب خالد ناري إلى نادي العلا، حيث تم توقيع العقد مع اللاعب قبل قليل في مقر النادي.وسبق للاعب الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن والوسط الهجومي، أن لعب في أندية شتورم غراتس، رابيد فيينا، أوستريا فيينا، باوك اليوناني، غراز كاي، ونادي ريد، ويبلغ من العمر 30 عاماً، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، وقد سبق له الانضمام للمنتخب النمساوي في فئات الناشئين وتحت 19 سنة.وتعلق الجماهير الخلجاوية على اللاعب لتقديم مستويات كبيرة تساهم في حفاظ الخليج على مركزه ضمن أندية الوسط والتقدم، حيث يحتل المركز الثامن برصيد ٢٦ نقطة.