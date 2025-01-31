أعلن نادي التعاون السعودي عن تعاقده مع صانع الألعاب المغربي الذي يحمل الجنسية الالمانية عبدالحميد صابيري صاحب الـ 28 عاماً قادماً من نادي فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وسينضم الى تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة ،كما أنتهت إدارة النادي العلاقة التعاقدية مع اللاعبين جواو بيدرو ، وماتيوس كاسترو بالتراضي .يذكر أن اللاعب المغربي ليس جديداً على الدوري السعودي حيث لعب لنادي الفيحاء السعودي معاراً لمدة موسم واحد في الموسم الماضي قبل أن يقرر النادي الإيطالي إعارته الى نادي عجمان الإماراتي في بداية الموسم الحالي وسجل هدفاً وحيداً في 6 مباريات .