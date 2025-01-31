رغم عدم مرافقه للبعثة النصراوية ووصوله إلى القصيم قبل المباراة باربع ساعات، إلا أن «كريستيانو رونالدو» هو نموذج للاعب الذي لا يكل ولا يمل ولا يعرف معنى الاستسلام، وأينما حل أو ارتحل يترك بصمته ويمزق شباك الخصوم، ولن يكون غريباً أن يراه البعض أفضل من لمس الكرة على الإطلاق، إذ ساهم في فوز «العالمي» على مستضيفه فريق الرائد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري «روشن» للمحترفين، بعد أن سجل هدف السبق من تمريرة زميله «بروزوفيتش»، ليعزز «رونالدو» صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفاً مبتعداً بفارق هدفين عن مهاجم الاتحاد كريم بنزيما، ليرفع النصر رصيده النقطي عند الـ38 نقطة ويتقدم إلى المركز الثالث متجاوزاً بفارق نقطة نادي القادسية قبل مواجهته أمام مضيفه الفتح.