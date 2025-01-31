تتجه الأنظار إلى الجولة الـ13 من الدوري الممتاز للسيدات، حيث تبدأ المنافسات اليوم الجمعة، بمواجهات حاسمة ومليئة بالإثارة.في أبرز المباريات، يلتقي الأهلي مع سما على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف عند الساعة 18:20، بالتزامن مع مواجهة الأمل الرياضي وحائل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.كما سيخوض النصر مواجهة قوية أمام إيسترن فليمز في تمام الساعة 20:00 على ملعب نادي النصر بالرياض، في لقاء يسعى فيه الفريقان لتحقيق النقاط الثلاث.تستكمل الجولة يوم السبت 1 فبراير 2025 بمباراة تجمع الشباب والعلا على ملعب نادي الشباب بالرياض عند الساعة 18:15، في مواجهة ينتظرها عشاق الفريقين.مسك الختام سيكون مع الكلاسيكو المرتقب بين الهلال والاتحاد على ملعب نادي الاتحاد بجدة عند الساعة 20:00، في مباراة تجمع بين فريقين من أبرز المنافسين في الدوري.الجولة الـ13 تَعِد بالكثير من الإثارة، في ظل التنافس الشديد على المراكز المتقدمة واقتراب حسم اللقب.