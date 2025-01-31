واصل فريقا الأهلي والنصر مطاردتهما لفرق الصدارة بعد فوزهما على العروبة والرائد، كما تفوق الرياض على الوحدة، وذلك في انطلاقة لقاءات الدور الثاني لدوري روشن السعودي.على استاد جامعة الجوف، تفوق الأهلي على مضيفه العروبة بهدفين دون مقابل مكرراً نتيجة لقاء الذهاب، وأحرز هدفي الأهلي كل من: زياد الجهني (د: 9)، وإيفان توني (من ركلة جزاء 90+6)، ليحقق الأهلي فوزه الـ11 ويصل للنقطة 35 وفي المركز الخامس، فيما تلقى العروبة الخسارة الـ12 وتجمد رصيده عند 14 نقطة وفي المركز الـ16.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، انتصر فريق النصر على مضيفه الرائد بهدفين لهدف، وأحرز هدفي النصر كل من: كريستيانو رونالدو (د: 35)، ونواف بوشل (د: 47)، فيما جاء هدف الرائد عن طريق نجمه أمير سعيود (د: 76)، وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الـ11 ويصل للنقطة 38 وفي المركز الثالث، فيما تلقى الرائد الخسارة الـ12 وتجمد رصيده عند 14 نقطة وفي المركز الـ15.وعلى استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، تفوق الرياض على ضيفه الوحدة بهدف دون مقابل، جاء عن طريق حارس الوحدة عبدالله العويشير بالخطأ في مرمى فريقه بعد تسديدة من فايز سليماني ارتطمت بالقائم ومن ثم في جسد العويشير لتسكن الشباك الوحداوية (د: 65)، وبهذه النتيجة يحقق الرياض فوزه الـ8 ويصل للنقطة 28 محتلاً المركز السابع، فيما تلقى الوحدة الخسارة الـ11 وتجمد رصيده عند 13 نقطة وفي المركز الـ17.