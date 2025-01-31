أصدر نادي الأتحاد بياناً توضيحياً لحاملي التذاكر الموسمية بشأن الدفعتين الأولى والثانية؛ إذ سيتم تخصيص مقاعدهم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بجدة، إلى نهاية الموسم الحالي، وبالنسبة لحاملي التذاكر الموسمية من الدفعة الأخيرة، سيتم تعويضهم بإضافة حضور مباراة فريق الاتحاد أمام نظيره الشباب في دور نصف النهائي بمسابقة كأس الملك التي ستقام على استاد الجوهرة بجدة، وبذلك ستكون المباريات التسع في استاد الحوهرة بجدة.وقدم النادي شكره لهم على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية.