صادقت إدارة نادي الاتفاق على ما انفردت به «عكاظ» تحت عنوان «الاتفاق يُنهي حقبة جيرارد.. والبديل مدرب وطني»، بعد إعلان النادي رسميا، رحيل مدربه ستيفن جيرارد والتوصل إلى اتفاق لإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين والتعاقد مع سعد الشهري. وكان جيرارد قاد الفريق في 55 مباراة، فاز في 19 وتعادل في 16 مواجهة مقابل 20 هزيمة بعد توليه المنصب في يوليو 2023.من جانبه، قال ستيفن جيرارد: «أود أن أعبر عن امتناني للنادي واللاعبين والجماهير وكل من كان جزءا من هذه التجربة، على الفرصة والدعم الذي تلقيته خلال فترة تواجدي في السعودية». وقال: «استمتعت بفرصة العمل في بلد جديد بثقافة مختلفة، لقد تعلمت الكثير، وكانت تجربة إيجابية لي ولعائلتي. لكن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، وأحيانا لا تسير الأمور كما نرغب. ومع ذلك، أغادر وأنا أكن احتراما كبيرا للنادي والبلد»، مشددا على أن الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية ستؤتي ثمارها في المستقبل، متمنياً للاتفاقيين كل التوفيق فيما تبقى من الموسم».