تتجه أنظار محبي رياضة الراليات غدا (الجمعة) إلى حائل عروس الشمال باستضافتها لمنافسات النسخة العشرين من رالي حائل تويوتا 2025، وسط مشاركة استثنائية لأساطير الراليات السعوديين والخليجيين من بينهم عدد من الأسماء البارزة التي لمعت خلال تاريخ الراليات، وهم: الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، والعماني حمد الوهيبي، والسعودي عبد الله باخشب، والسعودي أحمد الصبان، والسعودي عيسى الدوسري، والسعودي فرحان الشمري، وبمشاركة خاصة من حسن جميل.وخلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق السباق، أبدى من جانبه الأمير خالد بن سلطان استعداده التام لمواجهة البطل عبد الله باخشب والأساطير الآخرين، مشيرًا إلى أن هذا السباق يمثل فرصة كبيرة للفوز على باخشب، قائلاً: «أنا متسابق شرس، وقد أتت لي هذه الفرصة للسباق أمام باخشب، وأعلنها من هذا المنبر أني سأكتسحه، وعلى أمل أن يرتكب خطأ كي أتمكن من الفوز ولا شيء مستحيلا في عالم الراليات».وفي ردٍ على سؤال حول إمكانية التغلب على الأمير خالد بن سلطان، قال باخشب: «سأفعل ما يلزم لتحقيق النصر وأثبت خبرتي الطويلة أمام الأمير خالد. لا يهم الطريقة، المهم أنني مستعد لكل السيناريوهات والفوز حليفي».فيما عبر المتسابقون الأساطير المتحدثون في المؤتمر الصحفي عن سعادتهم بالتواجد في حائل والمشاركة في هذا السباق المتميز، وقال العماني حمد الوهيبي: «أنا سعيد بالمشاركة في هذا السباق، والتواجد في مدينة حائل الجميلة. وهذه فرصة لكي أخوض هذا السباق الذي يجمع هؤلاء الأساطير الذين واجهت بعضهم في سباقات مختلفة».وقال أحمد الصبان: «بصراحة سيكون سباقا رائعا مع هذه النخبة الجميلة، وأعلن من هنا بأني على أتم الاستعداد، ورالي حائل بالنسبة لي يعتبر من أجمل الذكريات في مسيرتي».وأضاف فرحان الشمري ابن حائل وأول متسابق يحصد اللقب الأول لرالي حائل قبل 20 عاما: «بحكم وجود السباق على أرضي وبين جمهوري، أعتقد أني جاهز ولن أتردد في بذل جهدي لنيل اللقب والفوز به بعد عشرين عاما».وقال عيسى الدوسري، الذي سبق أن فاز بلقب رالي حائل لأربع نسخ: «أتطلع لخوض التحدي في هذا السباق الأسطوري ومواجهة تلك الأسماء التي سطرت تاريخا، ونعد محبي رياضة الراليات بأننا سنقدم سباقا يسعدهم ويستحق المشاهدة، ونحن نسعى إلى أن نعطي الجمهور فرصة للاستمتاع بمنافسات رائعة».