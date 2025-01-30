يكشف فانتازي دوري روشن السعودي للمحترفين عن توقعاته لأبرز 11 لاعباً مرشحين للتألق في الجولة 18 القادمة من الدوري، ضمن ميزانية لا تتجاوز 80 مليوناً. تضم التشكيلة نجوماً بارزين مثل كوين كاستيلز، جواو كانسيلو، وسيرجي سافيتش، إلى جانب خيارات هجومية مميزة مثل موسى ديابي، كريم بنزيما، وإيفان توني.وجاءت التشكيلة المتوقعة لنجوم الجولة 18 من الدوري السعودي كالآتي:كوين كاستيلز (القادسية، 5.9 م)يتفوق الحارس البلجيكي على أقرب منافسيه في فانتزي دوري روشن بـ21 نقطة، ما يجعله خيارًا لا بديل له لأي مدرب، وسيسعى كاستيلز لتحقيق شباك نظيفة للمرة الحادية عشرة هذا الموسم والخامسة في آخر 7 مباريات. مواجهة الفتح متذيل التدريب تبدو فرصة مواتية للمزيد من النقاط.علي مجرشي (الأهلي، 4.6 م)رغم تعرضه لإصابة طفيفة في مباراة الفريق الماضية أمام الرياض إلا أن علي مجرشي يظل الخيار الأكثر أمانًا والأفضل قيمة بين مدافعي الأهلي، حيث أثار وصول الظهير الأيسر البلجيكي ماتيو دامس الشكوك حول محافظة سعد بالعبيد على مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق. الأهلي يواجه العروبة الذي يعاني هجوميًا، ما قد يمنح مجرشي فرصة الخروج بالنقاط النظيفة للمرة السادسة هذا الموسم.جواو كانسيلو (الهلال، 7.4 م)في ظل الشكوك حول مشاركة رينان لودي، الذي تعرض لإصابة في آخر مباريات الهلال، يبدو خيار الظهير الأيمن جواو كانسيلو جذابًا عندما يواجه متصدر الترتيب ضيفه الأخدود. كانسيلو هو رابع أعلى مدافع نقاطًا في اللعبة وقد حصد عوائد دفاعية أو هجومية في 5 من آخر 6 مباريات.محمد أبو الشامات (القادسية، 4.9 م)بين كل لاعبي فانتازي دوري روشن يحمل الظهير الأيمن الشاب لقب اللاعب الأعلى قيمة بحساب النقاط نسبة إلى سعره (17.9 نقطة لكل مليون ريال)، ما يجعله خيارًا بديهيًا في أغلب الجولات، حيث بلغت ملكيته (46%)، ويُتوقع أن يرتفع عدد ملاكه في الجولة 18 مع فرصة مساهمته في الجانبين الدفاعي والهجومي. قد يكون الوقت الأنسب للدفع بخيارين دفاعيين من نادي القادسية في مواجهة الفتح.سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال، 10.2 م)أصبح لاعب الهلال الصربي أول لاعب وسط يصل إلى 100 نقطة في فانتازي دوري روشن هذا الموسم، كما أنه خامس أعلى لاعب من حيث النقاط في اللعبة. ورغم غيابه عن التسجيل والصناعة في آخر مباراتين إلا أن سافيتش يملك سجلاً مميزًا برصيد 13 مساهمة هجومية هذا الموسم، منها هدف في مباراة الذهاب ضد خصمه القادم نادي الأخدود.موسى ديابي (الاتحاد، 7.5 م)رغم غيابه للإصابة لمدة شهرين، بقي موسى ديابي متربعًا على عرش صدارة صانعي الأهداف في دوري روشن السعودي برصيد 10، متفوقًا على أقرب ملاحقيه بثلاثة أهداف. وسجل الجناح الفرنسي عودته بدخوله بديلاً في الشوط الثاني من لقاء الاتحاد وضمك، مما يجعله خيارا مهما عندما يستضيف الاتحاد الخلود في الجولة القادمة، فقد ساهم موسى ديابي بالتسجيل أو الصناعة في 8 من مشاركاته الـ10 في الدوري هذا الموسم.أنجيلو (النصر، 5.4 م)يواصل الجناح البرازيلي الشاب تألقه وإثبات أنه الطريق الأفضل لمدربي فانتازي دوري روشن لشراء لاعب هجومي من نادي النصر. ساهم أنجيلو بصناعة 4 أهداف في آخر 5 مباريات، وجمع 8 نقاط في آخر ظهور له أمام الفتح. يواجه النصر في مباراته القادمة الرائد الذي خسر مبارياته الخمس الماضية.مصعب الجوير (الشباب، 6.3 م)يعد صانع ألعاب الشباب أحد أفضل لاعبي الوسط قيمة في فانتازي دوري روشن، حيث إنه صاحب أعلى رصيد نقطي (82) بين لاعبي الوسط بسعر أقل من 7 ملايين. الجوير حقق 9 مساهمات هذا الموسم وسيحاول زيادة الغلة عندما يواجه ناديه الاتفاق في الجولة القادمة.إيفان توني (الأهلي، 10.5 م)بعد بداية صعبة للموسم، يبدو أن المهاجم الإنجليزي قد وجد حاسته التهديفية أخيرًا بتسجيل 3 أهداف في آخر 4 مباريات، وستكون الفرصة مواتية للاعب برينتفورد السابق للتسجيل مرة أخرة حينما يحل ناديه الأهلي ضيفًا على العروبة في الجولة 18، وبملكية لا تتجاوز 6.2% فإن ملاكه يمكنهم الاستفادة من أفضلية نسبية إذا حقق نقاطاً أعلى من منافسيه الأعلى ملكية أمثال رونالدو وبنزيما.كريم بنزيما (الاتحاد، 9.8 م)يخوض قائد نادي الاتحاد معركة حامية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة هدافي دوري روشن السعودي، ويعتبر بنزيما ثاني أعلى لاعب من حيث النقاط في فانتازي دوري روشن هذا الموسم برصيد 115 نقطة. المباريات الثلاث الأخيرة حملت خمس مساهمات هجومية من بنزيما، ورغم أنه لم يساهم وخرج بثلاث نقاط فقط من مواجهة الخلود ذهابًا، إلا أن أفضلية الأرض والأداء التصاعدي أخيرًا تمنح ملاكه فرصة حصد النقاط في الجولة 18.ماركوس ليوناردو (الهلال، 6.1 م)رغم مواصلة ارتفاع سعره الذي تجاوز حاجز النقاط الست أخيرًا، إلا أن البرازيلي الشاب يظل المهاجم الأفضل قيمة في الدوري حاليًا في غياب الصربي ألكساندر متروفيتش، ومع أن عودة الأخير من الإصابة تقترب، إلا أن الفرصة لا تزال مواتية لمواصلة الاستفادة من ليوناردو الذي سجل في كل من مبارياته الخمس الماضية، ولم يحقق أقل من 7 نقاط في أي منها. مواجهة الأخدود في المملكة أرينا قد تكون إحدى آخر فرصه في المشاركة كمهاجم أساسي ما لم يقرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس استمراره في القائمة الأساسية بعد عودة ميتروفيتش.