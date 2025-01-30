أطلق أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي 2025 الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز اليوم شارة بدء انطلاق سباق الرالي.ورفع أمير منطقة حائل أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على القفزة التنظيمية لرالي حائل الدولي وأعداد المشاركين العالميين بنسبة ١٠٠٪؜ بهذه النسخة العشرين منه مقارنة بالنسخة الأولى، مسترجعاً شريط الذكريات للنسخة الأولى عندما كانت التحديات كبيرة وكان النجاح مشهوداً بوجود الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وكذلك الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله، حيث لم يكن يوجد آنذاك اتحاد للسيارات بالمملكة، واستطاعت حائل أن تسجل اسمها كمهد للراليات الصحراوية بالإصرار والنظرة المستقبلية حتى وصل الرالي في نسخته الـ 21 إلى أن تكون بطولة فيها عدة بطولات ومراحل لبطولات دولية هي بطولة العالم للباها، وبطولة الشرق الأوسط للباها، وكأس آسيا للدراجات النارية، إضافة إلى بطولة السعودية تويوتا، وذلك بمشاركة أكثر من ٢٢ جنسية يمثلون مختلف دول العالم، و٩٤ متسابقًا ممن اجتازوا الفحص الفني، وبمشاركة ٨ سيدات، و٢٩ من مشاركي الدراجات.وقال أمير منطقة حائل: «إن هذه النسخة بحكم حجم المشاركين والإمكانيات والأسماء المتواجدة محليًا وعالميًا هي النسخة الأميز والأقوى»، متطلعًا إلى أن تروى قصتها بكل ما تحمله من أداء وعمل وتناغم مع قدرات وميز المنطقة واتساع ثقافة العاملين باللجان والمجتمع المحلي والجهات المتعاونة نحو احترافية الأداء التنظيمي للراليات ومعانقة العالمية تمرسًا وخبرة وشغفًا.