تأكيداً لانفراد «عكاظ»، أنهت إدارة شركة نادي النصر الاتفاق مع نظيرتها في إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي على شراء المدة المتبقية من عقد المهاجم الكولومبي جون دوران البالغ من العمر 21 عامًا، وتبقى اجتياز الفحص الطبي، ومن ثم التوقيع الرسمي لمدة 5 سنوات حتى نهاية عام 2030، وكان النصر قدم عدة خيارات لشراء عقد «دوران»، حيث قدم مبلغ 46 مليون يورو دفعة واحدة، أو 58 مليوناً يتم سدادها على دفعتين وهو ما دفع مسؤولي أستون فيلا إلى الموافقة على العرض بعد الضغط الكبير الذي مارسه اللاعب ووكيل أعماله، حيث أبدى اللاعب رغبته في الانتقال للنصر.وكان النصر وضع خياراً آخر في حال تعثرت الصفقة، حيث تم الاتفاق مع النيجيري «فيكتور بونيفاس» مهاجم باير ليفركوزن الألماني، الذي أجرى الفحوصات الطبية بنجاح قبل يومين مع حضور طبيب ومصور النادي والمدير الفني هييرو هناك وهو ما شكل ضغطاً كبيراً على النادي الإنجليزي للموافقة على عرض النصر.وتتجه النية لدى مسيري النصر لتسجيل اللاعب دوران الذي لعب مع فريقه 78 مباراة وسجل فيها 20 هدفًا، ومع منتخب بلاده في 15 مباراة مسجلاً فيها هدفين لتسجيله كلاعب مواليد في حال نجح النصر في التعاقد مع لاعب وسط اجنبي آخر بدلاً من تاليسكا الذي تم بيع عقده إلى نادي فناربخشة التركي، حيث سيتم قيده بدلاً من البرازيلي الشاب ويسلي الذي ستتم إعارته إلى أحد أندية روشن حتى نهاية الموسم. وتشير مصادر «عكاظ» الخاصة إلى رغبة مسيري الأصفر العاصمي في التعاقد مع ظهير أيسر محلي، وانحصرت الخيارات في زكريا هوساوي لاعب الرائد، قبل أن تتوقف المفاوضات بعد رفض الرائد فكرة التخلي عنه لعدم قدرته على تسجيل لاعبين جدد خلال المريكاتو الحالي، وحاجتهم الفنية له لعدم وجود بديل له وتتجه الأنظار نحو فارس عابدي ظهير الفيحاء، وسط رغبة من مسؤولي نادي الفيحاء في الموافقة على عرض النصر في حال تم تقديمه بشكل رسمي، وفي حال تضمنت الصفقة انتقال وإعارة لاعبين وعلى رأسهم البرازيلي ويسلي الذي يرغب مسؤولي النادي البرتقالي في الحصول على خدماته.