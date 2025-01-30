تُسحب غداً (الجمعة) قرعة «ملحق» الدور المؤهل إلى ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تأهُّل الفرق الثمانية الأولى في الترتيب العام مباشرةً إلى دور الـ16 من المسابقة وهي (ليفربول، برشلونة، إنتر ميلان، ليل، أستون فيلا، أتلتيكو مدريد، ليفركوزن، آرسنال).ومن المتوقع أن تشهد مباريات «الملحق» مواجهات نارية بين أندية أوروبا الكبيرة، وفقاً للنظام الجديد للبطولة الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم، إذ تتأهل الأندية الثمانية الأولى في الترتيب العام للمجموعة التي تضم 36 فريقاً إلى دور الـ16 للبطولة، بينما ستُضطر الأندية في المراكز من التاسع وحتى الـ24 لخوض مواجهتين (ذهاب وإياب) لتحديد ثمانية فرق تتأهل إلى الدور ذاته، بينما خرج أصحاب المراكز من 25 إلى 32 وهي (دينامو زغرب، شتوتغارت، شاختار دونيتسك، بولونيا، تسرفينا زفيزدا، شتورم غراتس، سبارتا براغ، لايبزيغ، جيرونا، ريد بول سالزبورغ، سلوفان براتيسلافا، يونغ بويز). وبذلك ستكون احتمالات مواجهات «الملحق» المؤهل إلى دور الـ16 على النحو التالي:• «موناكو» أو «بريست» ضد «سان جيرمان» أو «بنفيكا».• «سبورتنج لشبونة» أو «كلوب بروج» ضد «أتالانتا» أو «بوروسيا دورتموند».• «سيلتيك» أو «مانشستر سيتي» ضد «ريال مدريد» أو «بايرن ميونخ».• «فينورد» أو «يوفنتوس» ضد «ميلان» أو «آيندهوفن».وستُقام مباريات ذهاب «الملحق» في 11 و12 فبرايرالقادم، على أن تكون مباريات الإياب في 18 و19 من الشهر نفسه. وحسب لائحة البطولة ستُقام مواجهات الإياب على ملعب صاحب التصنيف الأعلى في الدور الأول، كما يمكن لأي فريق مواجهة آخر من بلده، أو سبق أن لعب معه في النسخة الحالية.