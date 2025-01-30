تعود الأندية السعودية الهلال، الأهلي والنصر لإكمال مباريات دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال فبراير القادم، إذ يحل الفريق الأهلاوي ضيفاً على نظيره السد القطري الإثنين القادم، الساعة 7:00 مساء، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، فيما يواجه النصر نظيره الوصل الإماراتي الساعة 9:00 مساء، على ملعب الأول بارك بالرياض، ويستضيف الهلال برسبوليس الإيراني الثلاثاء الساعة 9:00 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة السابعة. ويختتم ممثلو الوطن مباريات دور المجموعات، إذ يحل النصر ضيفاً على برسبوليس الإيراني الإثنين 17 فبراير القادم، الساعة 7:00 مساء على ملعب أزادي في طهران، فيما يستضيف الأهلي نظيره الغرافة القطري، الساعة 9:00 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويحل الهلال ضيفاً على نظيره الوصل الإماراتي الثلاثاء 18 من الشهر ذاته، الساعة 7:00 مساء، على ملعب زعبيل في دبي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من البطولة الآسيوية.وتسعى أندية الهلال، الأهلي والنصر لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط فيما تبقى من مباريات دور المجموعات وتشريف الوطن في مسابقة دوري أبطال آسيا، بتحقيق اللقب القاري.يذكر، أن الفريق الهلالي يحتل الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف بعد تساويهما في بـ16 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثالث بـ13 نقطة، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.